"Герой Украины": Порошенко высоко оценил вклад Филарета в Украинскую церковь

Новости Украины: Глава Украины высоко оценил вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь.

Президент Украины Петр Порошенко высоко оценил вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь в Украине, решив присвоить ему высшую награду - звание "Герой Украины". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Еще не придумано той меры, которой можно измерить вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание "Герой Украины", - написал глава государства.

Как сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

В воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.