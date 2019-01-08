Скачать
Вторник, 08.01.2019
&quot;Герой Украины&quot;: Порошенко высоко оценил вклад Филарета в Украинскую церковь
"Герой Украины": Порошенко высоко оценил вклад Филарета в Украинскую церковь
Штаб ООС: оккупационные войска Донбасса один раз нарушили режим тишины
Штаб ООС: оккупационные войска Донбасса один раз нарушили режим тишины
Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день
Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

"Герой Украины": Порошенко высоко оценил вклад Филарета в Украинскую церковь

&quot;Герой Украины&quot;: Порошенко высоко оценил вклад Филарета в Украинскую церковь
21:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com/poroshenko

Новости Украины: Глава Украины высоко оценил вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь.

Президент Украины Петр Порошенко высоко оценил вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь в Украине, решив присвоить ему высшую награду - звание "Герой Украины". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Еще не придумано той меры, которой можно измерить вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание "Герой Украины", - написал глава государства.

Как сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Патриарх Филарет объяснил претензию ПЦУ на патриархат

В воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Филарет, Герой Украины, Петр Порошенко, Президент Украины, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 8 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украина от сегодня запретила еще один вид продукции из России
03 Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках
04 Эксперты предположили, зачем Китаю нужен аппарат на обратной стороне Луны
05 Стали известны подробности смерти девушки, найденной в мусорном баке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины
ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины
Укрзализныця увеличила перевозки железорудного сырья на 3% за 2018 год
Укрзализныця увеличила перевозки железорудного сырья на 3% за 2018 год
Елизавета II предоставила престижное звание новому члену королевской семьи
Елизавета II предоставила престижное звание новому члену королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь