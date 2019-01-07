Патриарх Филарет объяснил претензию ПЦУ на патриархат

Новости Украины: Православную церковь Украины в будущем признают патриархатом и раскола в мировом православии не будет.

Руководитель Киевской парафии, член Синода и почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко) верит, что новосозданную автокефальную Православную церковь Украины в будущем признают патриархатом.

"Пока что нас признали как митрополию, и мы с этим согласны. Хотя мы 25 лет были патриархатом, но сейчас согласились на то, что мы - митрополия, но митрополия для всего православия…. Почему мы имеем претензию на патриархат, потому что мы - большая церковь. У нас есть надежда, что Украинскую Церковь со временем константинопольский Вселенский патриарх признает и патриархатом. Верили, что будет автокефалия, верим и что будет признана патриархатом. Это – будущее, но это будет”, – сказал почетный патриарх Филарет в интервью телеканалу "Прямый".

Он также считает временным непризнание автокефалии некоторыми поместными церквами. “С получением украинской Церковью Томоса об автокефалии значительная часть – большая часть – православных церквей войдет в общение с Украинской Церковью. Часть поместных церквей, прежде всего, русская церковь, антиохийская церковь и еще некоторые славянские церкви не войдут в общение с украинской церковью, но это – временно. Постепенно все войдут в молитвенное единение и со Вселенским патриархом, и с украинской церковью. В том числе и русская, потому что другого пути нет. Раз мы православные, то должны держаться единства”, – подчеркнул бывший предстоятеля УПЦ(КП), почетный патриарх Филарет.

Ранее сообщалось, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Стоит отметить, Томос об автокефалии православной церкви Украины должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, поэтому он в ближайшее время будет возвращен в Стамбул.