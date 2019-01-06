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Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию Томос

Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию Томос
10:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле 6 января вручил предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ.

Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ. Трансляцию торжественной церемонии вели украинские телеканалы.

На церемонии вручения присутствует украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

"Автокефалия Православной церкви Украины провозглашена. Томос – вручено!", - написал находящийся на церемонии в Стамбуле митрополит Александр Драбинко, перешедший из УПЦ (МП) в ПЦУ.

Как сообщалось, П.Порошенко 17 апреля 2018 года сообщил о своем намерении обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос, предоставляющий автокефалию единой поместной Православной церкви в Украине и призвал Верховную Раду поддержать его инициативу. Украинский парламент 19 апреля принял соответствующее обращение к Вселенскому патриарху.

П.Порошенко и патриарх Варфоломей по итогам встречи в Стамбуле 3 ноября 2018 года подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Киевом и Константинопольским патриархатом по созданию Поместной православной церкви в Украине.

Согласно документу, Вселенский патриарх предоставляет Томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на Соборе предстоятелю. Украинское государство, согласно Конституции и законам, оказывает этим процессам содействие.

Кроме того, согласно документу, в Киеве будет зарегистрирована миссия Вселенского патриарха – фактически, посольство, которое будет представлять патриархию и будет содействовать связям независимой ПЦУ с Вселенским православием.

18 октября Верховная Рада передала Андреевскую церковь в Киеве в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Согласно закону, Андреевская церковь является объектом культурного наследия и памятником архитектуры и остается в государственной собственности.

Объединительный православный Собор, в котором приняли участие церковные иерархи, священники и миряне, представлявшие три православные церкви: Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь (Московского патриархата) 15 декабря 2018 года утвердил устав Православной церкви Украины и избрал ее предстоятелем митрополита Епифания.

Историческая церемония подписания Томоса для ПЦУ в Стамбуле (Фото)
Историческая церемония подписания Томоса для ПЦУ в Стамбуле (Фото)Читать полностью

17 декабря новосозданную ПЦУ фактически признал Ватикан: в тот день официальный портал новостей Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной Украинской церкви. Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем Украинской церкви и ее митрополита - эта церковь приобретает для Ватикана субъектность.

В тот же день митрополит Киевский и всея Украины заявил, что на формирование руководящих органов ПЦУ после получения Томоса понадобится "один-два месяца": "Первым решением, конечно, нам нужно сформировать соответствующие руководящие органы… Я считаю, что после получения Томоса - это рождественский цикл, много праздников припадает, но на протяжении месяца-двух мы сформируем эти руководящие органы единой церкви и будем в дальнейшем работать на развитие этой единой церкви".

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

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Стамбул, Видео, Вручил, Вселенський Патриарх Варфоломей, Томос, Митрополит Епифаний, Об автокефалии ПЦУ.
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