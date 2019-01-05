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Суббота, 05.01.2019
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Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ

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Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
13:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Вселенский патриарх Варфоломей в субботу в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Прямую трансляцию процедуры подписания документа вели украинские телеканалы.

Советник президента Украины Ростислав Павленко, находящийся в Стамбуле, сообщил, что вскоре будет официальный перевод Томоса на украинский язык. "Произошло! Томос об автокефалии (независимости) Православной церкви Украины подписан Вселенским патриархом Варфоломеем в присутствии президента Украины Петра Порошенко, предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, многочисленной украинской делегации", - написал Р.Павленко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Томос был зачитан на греческом языке с амвона. "Официальный перевод – очень скоро… Завтра – вручение", - отметил Р.Павленко .

На торжественном подписании Томоса присутствовала украинская делегация в составе президента Петра Порошенко с супругой Мариной, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, третьего президента Украины Виктора Ющенко, первого вице-премьера – министра экономического развития Степана Кубива, вице-премьера Геннадия Зубко, министра иностранных дел Павла Климкина, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра обороны Степана Полторака и др.

В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

4 января известный иконописец и каллиграф иеромонах Лука привез в Стамбул текст-оригинал Томоса, каллиграфически оформленный на пергаменте по благословению игумена Ксенофонтского монастыря на Афоне, архимандрита Алексия. 6 января после Божественной литургии Томос будет вручен предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор для создания единой украинской поместной православной церкви, избравший ее предстоятелем митрополита Епифания. Патриарх Варфоломей пригласил его в Стамбул для получения Томоса об автокефалии украинской церкви.

Напомним, в понедельник, 7 января в Софии Киевской состоится праздничное богослужение с участием Президента Петра Порошенко, где будет продемонстрировано Томос об автокефалии. Богослужение начнется 7 января 2019 года в 10 часов утра. В совместной молитве запланировано участие Президента Украины, Главы Верховной Рады Украины, народных депутатов Украины, членов Кабинета министров Украины, украинской интеллигенции, капелланов и волонтеров.

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Стамбул, Автокефалия, Вселенський Патриарх Варфоломей, Альманах-2019, ПЦУ, Подписание Томоса.
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