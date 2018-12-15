Объединительный собор: Кто стал главой новой украинской церкви

Новости Украины: Предстоятелем поместной православной церкви в Украине избран митрополит Епифаний (Думенко) из УПЦ-КП

15 декабря на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу единой поместной украинской православной церкви.

Предстоятелем стал митрополит Переяслав-Хмельницкой и Белоцерковской Епифаний.

Всего в Соборе приняли участие 190 человек. Из них 42 архиерея с одним священником и мирянином прибыли от УПЦ КП. Всего 126 делегатов.

Високопреосвященний митрополит Епіфаній обраний Предстоятелем об'єднаної Православної Церкви в Україні! pic.twitter.com/0aac0ipIlY — Київський Патріархат (@Cerkva_Info) 15 декабря 2018 г.

От УПЦ МП присутствовали 30 делегатов, а от УАПЦ - 36. Голосование проходило в два тура.

Как сообщалось, новоизбранный глава поместной церкви должен получить томос об Автокефалии от Вселенского патриарха.

Дозвольте представити вам новообраного предстоятеля, Митрополита Київського та всієї України Епіфанія. Саме йому випадає почесна місія поїхати до Стамбулу та отримати Томос. — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 декабря 2018 г.

Напомним, в соборе Святой Софии, возведенном в первой половине XI века в центре Киева, начался Объединительный собор, на котором украинские православные иерархи учредят Поместную православную автокефальную украинскую церковь и утвердят ее Устав.