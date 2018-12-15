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Объединительный собор: Кто стал главой новой украинской церкви
Объединительный собор: Кто стал главой новой украинской церкви
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Объединительный собор: Кто стал главой новой украинской церкви

Объединительный собор: Кто стал главой новой украинской церкви
17:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Предстоятелем поместной православной церкви в Украине избран митрополит Епифаний (Думенко) из УПЦ-КП

15 декабря на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу единой поместной украинской православной церкви. 

Предстоятелем стал митрополит Переяслав-Хмельницкой и Белоцерковской Епифаний. 

Всего в Соборе приняли участие 190 человек. Из них 42 архиерея с одним священником и мирянином прибыли от УПЦ КП. Всего 126 делегатов. 

От УПЦ МП присутствовали 30 делегатов, а от УАПЦ - 36. Голосование проходило в два тура. 

Как сообщалось, новоизбранный глава поместной церкви должен получить томос об Автокефалии от Вселенского патриарха. 

 

Напомним, в соборе Святой Софии, возведенном в первой половине XI века в центре Киева, начался Объединительный собор, на котором украинские православные иерархи учредят Поместную православную автокефальную украинскую церковь и утвердят ее Устав.

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Все по теме:

УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ, Объединительный Собор, Автокефалия, Епифаний.
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