В Киеве проходит Объединительный церковный собор: все подробности

Новости Украины: Сегодня, 15 декабря, в соборе Святой Софии проходит Объединительный собор, на котором будет избран предстоятель УПЦ.

Сегодня, 15 декабря, в соборе Святой Софии, возведенном в первой половине XI века в центре Киева,начался Объединительный собор, на котором украинские православные иерархи учредят Поместную православную автокефальную украинскую церковь, утвердят ее Устав и изберут предстоятеля.

Состав участников

Приглашения принять участие в Объединительном соборе архиереям Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви (Московского патриархата) ранее направил Вселенский патриарх Варфоломей. с каждым архиереем на Объединительный собор прибудут два человека: клирик и мирянин.

Всего ожидается участие 192 делегатов с правом голоса по вопросам, которые будут решать собор.

Делегация УАПЦ

Делегация УПЦ МП

Какие решения будут приняты

Объединительному собору предстоит утвердить Устав Православной церкви в Украине. По информации советника президента Украины Ростислава Павленко, предложения к Уставу, которые были сформулированы Синодом Вселенского патриархата на основе положений Томоса об автокефалии, участникам собора представят к обсуждению экзархи Вселенского патриарха.

Проект Устава будущей поместной церкви ранее рассмотрела комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к Объединительному собору. "Мы прошли по проекту устава, который был предложен от Синода Вселенского патриархата. Дискутировали, некоторые вещи сохранены, некоторые вещи изменены, несколько отброшено", - сказал глава информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря).

Собор также изберет предстоятеля Православной церкви в Украине. Согласно информации, голосование за кандидатов на главенство в поместной церкви будет тайным и пройдет в два этапа.

Избранному на соборе предстоятелю Православной церкви в Украине 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос об автокефалии.

Время проведения Объединительного собора не регламентировано, однако его организаторы выражали надежду на то, что он пройдет в течение одного дня.

Последние события

13:35 Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter в день проведения Объединительного собора заявил, что единая православная поместная церковь является одним из ключевых элементов независимости Украины.

13:24 На Софийской площади в Киеве проходит молитва капелланов за автокефалию украинской церкви. Как отметили капелланы, они молятся за создание украинской поместной церкви и избрание ее предстоятеля, за Вселенского патриарха Варфоломея, за Президента Украины, а также за успешность сегодняшнего решения.

12:25 В объединительном церковном соборе, где должны провозгласить создание автокефальной церкви Украины, принимают участие два архиерея УПЦ Московского патриархата: Митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также митрополит Винницкий и Барский Симеон.

12:08 Министерство внутренних дел обратилось к гражданам с предостережением относительно возможных провокаций в связи с проведением в Киеве Объединительного собора.

11:26 Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Объединительный Собор. Глава государства сегодня обратится к соотечественникам.

10:49 В Киеве в связи с проведением в соборе Святой Софии объединительного Собора усилены меры безопасности. На улице Владимирской ограничено движение автотранспорта. На углу улиц Владимирской и Рейтарской установлена рамка металлоискателя, через которую должны пройти все, кто хочет попасть на Софийскую площадь. Кордоны правоохранителей расположены также возле Владимирского собора и по улице Владимирской. Правоохранители досматривают с помощью металлоискателей.

10:00 В Киеве на площади перед собором Святой Софии собрались тысячи человек разного возраста в поддержку автокефалии. Среди присутствующих - много и молодых, и людей преклонного возраста, также есть дети, которые пришли вместе с родителями. Участники собрания говорят, что пришли продемонстрировать поддержку автокефалии.

09:19 Новую украинскую православную Церковь будет возглавлять предстоятель с титулом Митрополит Киевский.