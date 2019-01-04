Томос об автокефалии ПЦУ продемонтрируют на Рождество

Новости Украины: На праздничном богослужении с участием Президента Петра Порошенко на Рождество продемонстрируют Томос.

В понедельник, 7 января в Софии Киевской состоится праздничное богослужение с участием Президента Петра Порошенко, где будет продемонстрировано Томос об автокефалии. Об этом сообщается на странице Православной церкви Украины в Facebook.

"На праздник Рождества Христова в древней святыне украинского народа – святой Софии Киевской – Предстоятель Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит Божественную литургию свт. Василия Великого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что богослужение начнется 7 января 2019 года в 10 часов утра.

В совместной молитве запланировано участие Президента Украины, Главы Верховной Рады Украины, народных депутатов Украины, членов Кабинета министров Украины, украинской интеллигенции, капелланов и волонтеров.

"Знаковость и историчность этого богослужения будет заключаться в том, что в этот день украинский народ будет отмечать не только спасительное событие рождения в мир Богомладенца, но и возрождение и утверждение единой поместной Украинской Православной Церкви. Как видимый знак подтверждения церковной автокефалии и независимости в соборе Святой Софии – Премудрости Божией во время богослужения будет долгожданный томос", - рассказали в ПЦУ.

Во время богослужения вход в собор Святой Софии и на его территорию будет ограничен. Верующие смогут принять участие в молитве и наблюдать за богослужением по большому экрану на Софийской площади.

После литургии, по данным ПЦУ, Томос будут перенесены для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8 часов утра до 18 часов вечера.

Планируется, что вход в трапезный храм Софии Киевской, где будет храниться Томос – свободный.

Как сообщалось, 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей Украины. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, представители УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Именно ему передадут Томос об автокефалии Православной церкви Украины 6 января в Стамбуле.