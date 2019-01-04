Вселенский патриарх призвал православных патриархов поддержать автокефалию ПЦУ

Новости Украины: Варфоломей призвал православных патриархов признать украинскую церковь автокефальной.

Вселенский патриарх Варфоломей призвал патриархов и архиепископов автокефальных православных церквей поддержать предоставление автокефалии вновь образованной Православной церкви Украины.

Об этом говорится в письме Варфоломея, сообщает Ortodoxia Info.

"Реализация всех наших усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены предоставить Томос об автокефалии и отпраздновать его с предстоятелем автокефальной Православной церкви Украины", - говорится в письме.

В своем письме Варфоломей также призвал патриархов и архиепископов автокефальных православных церквей признать украинскую церковь автокефальной.

Как сообщалось ранее, 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей Украины. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Именно ему передадут Томос об автокефалии Православной церкви Украины 6 января в Стамбуле. Также на церемонии вручения будут присутствовать Петр Порошенко и Андрей Парубий.