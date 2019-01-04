Парубий и Порошенко едут в Турцию на вручение Томоса

Новости Украины: 5-6 января спикер Верховной Рады Андрей Парубий вместе с делегацией во главе с президентом Петром Порошенко осуществит рабочий визит в Турцию.

Украинская делегация во главе с Порошенко, в состав которой входит и Парубий, в эти выходные в Турции примет участие в подписании Томоса об автокефалии и передачи его предстоятелю Православной церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"5-6 января 2019 Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий вместе с делегацией во главе с Президентом Украины Петром Порошенко совершит рабочий визит в Турецкую Республику", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в субботу, 5 января, участники делегации примут участие в церемонии подписания Томоса Вселенским Патриархом Варфоломеем и в молитве в патриаршем храме св.Георгия. После процедуры подписания Томоса прозвучат заявления Вселенского патриарха Варфоломея, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, Президента Петра Порошенко.

Программой визита также предусмотрена встреча Президента Украины и спикера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В воскресенье, 6 января, украинская делегация примет участие в церемонии вручения Томоса, Божественной литургии, которую совместно отправят Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний, и в церемонии освящения воды в заливе «Золотой Рог».

"Члены делегации также посетят могилу украинского политического деятеля В.В.Мурского на Католическом кладбище, примут участие в церемонии освящения воды в патриаршем храме св. Георгия", - сообщает пресс-служба ВР.

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который избрал ее предстоятелем митрополита Епифания.