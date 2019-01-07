Томос об автокефалии ПЦУ будет выставлен только до вечера 7 января

Томос об автокефалии православной церкви Украины должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш.
"Томос будет до вечера (понедельника – ред) выставлен для того, кто захочет, мог подойти и увидеть этот уникальный документ… В ближайшие дни он возвратиться в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом (Варфоломеем – ред). Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата. Буквально через два дня состоится Синод, где будет это сделано и тогда уже Томос, окончательно и навсегда, возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях", - сказал А. Юраш в ходе трансляции на украинских телеканалах Рождественской литургии из Софийского собора в понедельник в Киеве.
В понедельник митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор в понедельник в Киеве.
Свиток Томоса после литургии в Софийском соборе будет перенесен для всеобщего обозрения в Трапезный храм Софии Киевской ("Малая София").
На Софийской площади собрались сотни людей, которые наблюдали трансляцию праздничной службы на большом экране, а затем будут иметь возможность увидеть свиток Томоса.
Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.
Как сообщалось, в воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.