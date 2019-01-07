Скачать
Понедельник, 07.01.2019
Томос об автокефалии ПЦУ будет выставлен только до вечера 7 января
Томос об автокефалии ПЦУ будет выставлен только до вечера 7 января
Епифаний: Впереди еще много совместной работы для укрепления единства
Епифаний: Впереди еще много совместной работы для укрепления единства
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Рождество 2019: лучшие колядки на русском языке
Рождество 2019: лучшие колядки на русском языке

Томос об автокефалии ПЦУ будет выставлен только до вечера 7 января

Томос об автокефалии ПЦУ будет выставлен только до вечера 7 января
12:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Томос вернется на некоторое время на Фанар для подписи членами Синода Вселенского патрархата.

Томос об автокефалии православной церкви Украины должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш.

"Томос будет до вечера (понедельника – ред) выставлен для того, кто захочет, мог подойти и увидеть этот уникальный документ… В ближайшие дни он возвратиться в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом (Варфоломеем – ред). Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата. Буквально через два дня состоится Синод, где будет это сделано и тогда уже Томос, окончательно и навсегда, возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях", - сказал А. Юраш в ходе трансляции на украинских телеканалах Рождественской литургии из Софийского собора в понедельник в Киеве.

В понедельник митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор в понедельник в Киеве.

Свиток Томоса после литургии в Софийском соборе будет перенесен для всеобщего обозрения в Трапезный храм Софии Киевской ("Малая София").

На Софийской площади собрались сотни людей, которые наблюдали трансляцию праздничной службы на большом экране, а затем будут иметь возможность увидеть свиток Томоса.

Исторические кадры церемонии передачи Томоса в Стамбуле (Фото)

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

Президент пригласил всех верующих на Софийскую площадь

Как сообщалось, в воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Томос, Синод Вселенского патриархата, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 7 января 2019: все знаки Зодиака
02 Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
03 Прикольные поздравления с Рождеством 2019
04 Рождество 2019 : что нельзя делать 7 января
05 Рождество 2019: Колядки, щедровки,посевалки на русском языке в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Угроза от Huawei и ZTE: Премьер Чехии раскритиковал посла Китая
Премьер Чехии раскритиковал посла Китая
В Софийском соборе в Киеве провели рождественскую литургию (Видео)
В Киеве провели рождественскую литургию (Видео)
В Украине на треть нарастили мощности биогазовых установок
В Украине на треть выросли биогазовые мощности
Сегодня отмечают Рождество-2019: народные традиции, приметы
Сегодня отмечают Рождество-2019: народные традиции, приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь