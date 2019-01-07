Томос об автокефалии ПЦУ будет выставлен только до вечера 7 января

Новости Украины: Томос вернется на некоторое время на Фанар для подписи членами Синода Вселенского патрархата.

Томос об автокефалии православной церкви Украины должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш.

"Томос будет до вечера (понедельника – ред) выставлен для того, кто захочет, мог подойти и увидеть этот уникальный документ… В ближайшие дни он возвратиться в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом (Варфоломеем – ред). Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата. Буквально через два дня состоится Синод, где будет это сделано и тогда уже Томос, окончательно и навсегда, возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях", - сказал А. Юраш в ходе трансляции на украинских телеканалах Рождественской литургии из Софийского собора в понедельник в Киеве.

В понедельник митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор в понедельник в Киеве.

Свиток Томоса после литургии в Софийском соборе будет перенесен для всеобщего обозрения в Трапезный храм Софии Киевской ("Малая София").

На Софийской площади собрались сотни людей, которые наблюдали трансляцию праздничной службы на большом экране, а затем будут иметь возможность увидеть свиток Томоса.

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.