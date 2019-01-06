Президент пригласил всех верующих на Софийскую площадь

Новости Украины: Петр Порошенко призвал украинцев завтра утром принять участие в общей молитве на Софийской площади.

Президент Петр Порошенко призвал украинцев завтра утром принять участие в общей молитве на Софийской площади.

Об этом он написал в Facebook.

Завтра у величне свято Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить Божественну літургію – історичну та знакову для всієї України. Разом з усіма вірянами я також візьму участь у літургії. pic.twitter.com/OuK9aLtShQ — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 января 2019 г.

«Господь услышал наши ежедневные молитвы. Автокефальная Православная Церковь Украины получила Томос», - напомнил президент.

Он заметил, что завтра в великий праздник Рождества Христова предстоятель Православной церкви Украины, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отслужит божественную литургию - «историческую и знаковую для всей Украины».

Президент сообщил, что вместе со всеми верующими также примет участие в литургии.

Он призвал всех неравнодушных украинцев собраться 7 января в 10.00 на Софийской площади, чтобы вместе помолиться Господу Богу за то, что возродил и утвердил единую поместную Православную церковь Украины.

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.