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Понедельник, 07.01.2019
В Софийском соборе в Киеве проводят рождественскую литургию (Видео)
В Софийском соборе в Киеве проводят рождественскую литургию (Видео)
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В Софийском соборе в Киеве проводят рождественскую литургию (Видео)

В Софийском соборе в Киеве проводят рождественскую литургию (Видео)
10:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Софийском соборе в Киеве проходит рождественская литургия при участии руководства Украины.

Рождественская литургия проходит в Софийском соборе в понедельник в Киеве. Литургию проводит предстоятель православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

В совместной молитве участвуют президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, члены Кабинета министров Украины, народные депутаты.

В храм Св. Софии митрополит Епифаний и президент П.Порошенко торжественно внесли Томос об автокефалии православной церкви Украины.

Как ранее сообщалось, митрополит Епифаний из рук Вселенского патриарха Варфоломея получил Томос в воскресенье в Стамбуле.

Патриарх Варфоломей подписал Томос в субботу.

Томос после литургии в Софийский собор будет перенесен для всеобщего обозрения в Трапезный храм Софии Киевской ("Малая София").

На Софийской площади ведется трансляция праздничной службы на большом экране.

Исторические кадры церемонии передачи Томоса в Стамбуле (Фото)

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

Президент пригласил всех верующих на Софийскую площадь

Как сообщалось, в воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Софийская площадь, Томос, Епифаний, ПЦУ.
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