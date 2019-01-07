Президент призывает церкви мира признать ПЦУ

Новости Украины: Петр Порошенко призывает все церкви мира признать Православную церковь Украины, упоминая ее под именем Святейшая церковь Украины.

Президент Украины Петр Порошенко призывает православные церкви мира признать Православную церковь Украины.

"Мы призываем все мировые православные церкви признавать ее как сестру, упоминать под именем Святейшая церковь Украины, которая имеет свою кафедру в историческом городе Киеве", - сказал П.Порошенко по завершении Рождественской литургии в Софийском Соборе в понедельник в Киеве.

Напомним, сегодня, 7 января, завершилась Рождественская литургия в Софийском соборе в понедельник в Киеве. Ее провел предстоятель православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Ранее сообщалось, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Стоит отметить, Томос об автокефалии православной церкви Украины должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, поэтому он в ближайшее время будет возвращен в Стамбул.