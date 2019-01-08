Полиция открыла дело по гибели девушки с младенцем

Новости Украины: 7 января был пожар в одной из квартир одноэтажного жилого дома на четырех владельцев в Купянске.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины с младенцем из-за пожара в квартире в Купянске Харьковской области. Об этом рассказал пресс-офицер отдела коммуникации ГУ Наполиции в Харьковской области Ольга Грабарь.

"Следователям информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины", - отметила она.

По ее словам, следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что на момент пожара в доме находился 24-летний владелец дома, его 17-летняя сожительница и их маленький сын.

"Семья отдыхала. Мужчина проснулся от запаха дыма и сразу выбежал на улицу за помощью. Женщина с ребенком остались в доме, в результате чего погибли", - добавила Грабарь.

По ее словам, предварительно установлено, что пожар возник из-за возгорания дровяной печи.

7 января в 20:38 на номер «101» поступила информация о пожаре в одной из квартир одноэтажного жилого дома на четырех владельцев в Купянске. На момент прибытия спасателей огнем были охвачены две комнаты, а также деревянные конструкции перекрытия и кровли на общей площади около 100 кв.м. Во время тушения пожара в доме были обнаружены тела двух погибших: девушки 2001 года рождения и ее 4-месячного сына.

Пожар был в 23:25 полностью ликвидирован. Другие квартиры жилого дома не пострадали. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.