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Военный корабль НАТО зайдет в Черное море

Военный корабль НАТО зайдет в Черное море
07:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Военный корабль Нидерландов, который возглавил одну из постоянных групп НАТО, планирует зайти в Черное море.

Нидерландский военный корабль, возглавивший одну из постоянно действующих групп НАТО, намерен зайти в Черное море.

Об этом в интервью телеканалу "112 Украина" заявил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

"Есть постоянно действующие группы - сейчас, например, одну из групп возглавили Нидерланды, а нидерландский корабль только-только принял управление, они тоже собираются зайти в Черное море", - сказал он.

Пристайко отметил, что в последнее время корабли все чаще заходят в Черное море.

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Он пояснил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, ограничивает количество и тоннаж военных кораблей, не принадлежащих странам бассейна Черного моря, а также то, насколько долго они могут находиться в Черном море. Поэтому, по словам Пристайко, НАТО использует ротационный принцип – одни корабли выходят, другие заходят.

При этом глава миссии Украины при НАТО подчеркнул, что в Азовское море корабли альянса без согласия Украины и РФ зайти не могут. РФ, по его словам, уже заявила, что такого разрешения не даст.

"То есть этот процесс значительно затруднен. Не вижу, почему бы НАТО шло на провокации. В принципе, НАТО никого не собирается провоцировать, Россию в первую очередь", - добавил Пристайко.

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НАТО, Черное море, Вадим Пристайко, Военный корабль Нидерландов.
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