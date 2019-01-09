Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: что происходит на дорогах

Новости Украины: В Украине в течение 10 и 11 января ожидается ухудшение погодных условий.

Состояние покрытия на автодорогах госзначения в большинстве областей заснеженное, на юге и в центре - сухое, в Донецкой области из-за порывистого ветра возникают переметы.

Об этом 9 января сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. По состоянию на 8:00 местами небольшой снег в Киевской, Полтавской, Черкасской, Волынской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Запорожской областях. На остальной территории без осадков", - сообщили в корпорации.

На перевальных участках Ивано-Франковской и Закарпатской областей - небольшой снег, состояние покрытия - местами заснеженное.

Для координации действий служб ответственных за транспортное сообщение при "Укравтодоре" работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, сообщается, что 10 января в южных, днем и в восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях снег с переходом в дождь, местами обильные осадки, гололед и налипание мокрого снега, в Запорожской области значительный снег.

Кроме того, 11 января в Украине, кроме запада и севера, порывы ветра 15-20 м/с; в центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами значительный мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см); в южных областях осадки преимущественно в виде дождя

Сообщается, что осложнения погодных условий отвечают первому (желтому) уровню опасности.