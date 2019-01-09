На Львовщине открыли обновленную железнодорожную станцию

Новости Украины: Во Львовской области была открыта реконструированная железнодорожная станция Сянки.

Сегодня, 9 января, открыли обновленную здание вокзала и служебно-технических сооружений станции Сянки Турковского района Львовской области, сообщает корреспондент.

Как отмечается, на реконструкцию с 2016 года было потрачено 22,3 млн грн, а на открытии присутствовал замглавы Львовской ОГА Роман Филипов.

«За последние 3-4 года мы продемонстрировали очень хороший темп и результаты в открытии ряда объектов. 21 новый народный дом, 23 дошкольных учебных заведения, 14 новых школ в том числе в Турковском и Сколевском районах, которые строились с 80-90-х годов, около 2-х тысяч километров отремонтированных дорог и многие другие объекты. Также 6 млрд грн капиталовложений в социальную инфраструктуру и 8 млрд грн в дорожную. Приятно, что в этом инвестиционном процессе ярко выглядит Львовская железная дорога. Бескидский тоннель - один из крупнейших инфраструктурных проектов в Украине, который показал, что Львовщина является передовой и в инфраструктурном плане тоже. Сегодняшнее открытие отремонтированной станции железнодорожного вокзала - это не только успех для села Сянки, Турковского района, это успех для всей Львовской области », - отметил Роман Филипп.

В ходе работ были заменены внешние сети электроснабжения и освещения, обустроены внешние сети связи. В том числе было заменено оборудование на водонапорной башни станции Сянки, обеспечивающей водоснабжением подразделений железной дороги, приграничной службы и населения села.

Станция вокзала подверглась капитальному ремонту по смене облицовки и усилении конструкций крыши. Были утеплены перекрытия внешних стен фасада и установлено автономное отопление. Зал ожидания вместе с туалетами также отдельно был обустроен.