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В Днепре пресекли работу борделя, организованного россиянином

В Днепре пресекли работу борделя, организованного россиянином
17:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В Днепре по подозрению в сутенерстве задержаны россиянин и его сообщница.

В Днепре правоохранители задержали гражданина Российской Федерации и его сообщницу по подозрению в сутенерстве.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, подозреваемые арендовали в городе квартиру, которую обустроили под бордель.

Отмечается, что 8 января во время обыска в квартире находились двое организаторов, две проститутки и клиент.

Правоохранители установили, что 34-летний мужчина - гражданин Российской Федерации и его 46-летняя сообщница - жительница Запорожской области в начале 2018 года организовали бизнес по оказанию услуг сексуального характера.

Также установлены 8 женщин в возрасте от 18 до 35 лет – жительницы Днепра, Днепропетровской и Запорожской областей.

«Пользуясь их тяжелым материальным положением, сутенер забирал у них документы и заставлял заниматься проституцией. В случае отказа - угрожал разослать родным интимные фото и рассказать о роде занятий», - говорится в сообщении.

В ходе обыска полицейские изъяли деньги, полученные от клиентов, мобильные телефоны, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

Преступную деятельность сутенеров задокументировали сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и следователи под процессуальным руководством прокуратуры.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о вручении им уведомления о подозрении. Им грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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Днепр, Сутенер, Проститутки, Гражданин РФ.
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