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В Краматорске воду будут поставлять по графику

В Краматорске воду будут поставлять по графику
18:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: Жители Краматорска будут получать воду по графику из-за задолженности.

П "Компания "Вода Донбасса" сократила подачу питьевой и технической воды на 15% на г.Краматорск в связи с не оплатой за услуги водоснабжения, сообщает КПП "Краматорский Водоканал".

"По причине сокращения технической воды КП "Компания "Вода Донбасса", фильтровальная станция г.Краматорска будет остановлена сегодня 09.01.2019 с 22:00 до 5:00", - сказано в сообщении "Краматорского Водоканала" на странице в соцсети Фейсбук в среду.

С 10 января фильтровальная станция будет работать по графику: с 5:00 – 10:00, 17:00 – 22:00 водоснабжение Соцгорода (от ул.Дружбы до О.Вишни, от бул.Краматорского до ул.О.Тихого); посНовый Свет; пос.Беленькое"

Также из-за сокращения подачи питьевой воды на город, сокращена подача воды на: микрорайон Лазурный, Старая часть города; пос.Красногорка; пос.Ивановка; пос.Малотарановка; пос.Октябрьский; пос.Марьевка; пос.Городещино; пос.Шабельковка, пос.Софиевка, пос.III Александровка, пос.Красноторка, пос.Ясная поляна, пос.Октябрьский.

"Информация о дальнейшем режиме работы фильтровальной станции и графике подачи воды в районах и поселках города будет сообщена дополнительно", - сообщили в "Краматорском Водоканале".

Отмечается, что в настоящее время городской администрацией принимаются меры по решению вопроса стабилизации водоснабжения города.

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Вода, Донецкая область, Водоснабжение, Краматорск.
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