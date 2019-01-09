ГПУ собрала доказательства финансирования боевиков Донбасса из Кремля

Новости Украины: ГПУ нашла новые доказательства финансирования Москвой боевиков ОРЛО.

ГПУ нашла очередные доказательства финансирования Россией незаконных вооруженных формирований на территории Луганщины.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Управлением Генеральной прокуратуры Украины по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, в ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам нарушения со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, а также подчиненных им террористических организаций «ЛНР», «ДНР» законов и обычаев войны, в очередной раз процессуальным путем задокументированы факты финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области», - говорится в сообщении.

Так, в районе с. Лобачево Новоайдарского района Луганской области (находится под контролем Вооруженных сил Украины) и с. Желтое Славяносербского района Луганской области (подконтрольное террористической организации «ЛНР») обнаружен тайник, который по всем признакам обустроен диверсионно-разведывательными группами российских оккупационных войск.

В ней хранились два продуктовых набора для военнослужащих ВС РФ, 1 реактивный пехотный огнемет «Шмель» и другие взрывоопасные предметы, производителем которых является Россия.

Полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях.