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ГПУ собрала доказательства финансирования боевиков Донбасса из Кремля

ГПУ собрала доказательства финансирования боевиков Донбасса из Кремля
21:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: ГПУ нашла новые доказательства финансирования Москвой боевиков ОРЛО.

ГПУ нашла очередные доказательства финансирования Россией незаконных вооруженных формирований на территории Луганщины.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Управлением Генеральной прокуратуры Украины по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, в ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам нарушения со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, а также подчиненных им террористических организаций «ЛНР», «ДНР» законов и обычаев войны, в очередной раз процессуальным путем задокументированы факты финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области», - говорится в сообщении.

Так, в районе с. Лобачево Новоайдарского района Луганской области (находится под контролем Вооруженных сил Украины) и с. Желтое Славяносербского района Луганской области (подконтрольное террористической организации «ЛНР») обнаружен тайник, который по всем признакам обустроен диверсионно-разведывательными группами российских оккупационных войск.

В ней хранились два продуктовых набора для военнослужащих ВС РФ, 1 реактивный пехотный огнемет «Шмель» и другие взрывоопасные предметы, производителем которых является Россия.

Полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях.

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ГПУ, Боевики, РФ, Донбасс, ОРЛО, ОРДЛО.
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