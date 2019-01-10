Суд подтвердил законность переименования объектов топонимики в Запорожье

Новости Украины: Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Верховный суд подтвердил законность и правомерность процедуры переименования объектов топонимики в Запорожье в рамках декоммунизации и отклонил иск местного активиста к Запорожской областной государственной администрации об обжаловании решения о переименовании местных улиц.

Как сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций Запорожской ОГА, запорожский активист, бывший член Партии регионов и основатель организации "Полк победы" (аналог российского "Бессмертного полка") Андрей Иванов на протяжении нескольких лет пытался в судебном порядке отменить решение главы Запорожской ОГА Константина Брыля от 2016 года о переименовании восьми объектов топонимики в Запорожье в связи с декоммунизацией.

Так, среди декоммунизированных улиц – бывшая ул.Панфиловцев, которую переименовали в честь добровольца АТО, запорожца Михаила Гончаренко, погибшего в боях на Донбассе. А также ул.Гудыменко, которая теперь носит название Героев 93-й бригады – героического подразделения в рядах которого воевали сотни запорожцев под Иловайском, Донецким аэропортом, и в Бахмутке.

Решением коллегии Верховного суда под председательством главы Кассационного административного суда Михаила Смоковича подтверждена законность решений Запорожской облгосадминистрации о декоммунизации, а также правильность процедуры переименования улиц.