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Суд отказался отпустить обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

Суд отказался отпустить обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове
05:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В 2015 году в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв.

Фрунзенский районный суд г.Харькова в среду продолжил слушание по делу о взрыве возле Дворца спорта и изучил часть вещественных доказательств.

"Сегодня мы исследовали вещественные доказательства, приобщенные к материалам дела", - сказал представитель потерпевших Олег Головков.

Он сообщил также, что суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемых об отмене им меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Обвиняемые заявили ходатайство об отмене им меры пресечения. Они аргументировали это тем, что, по их словам, в местах предварительного заключения на них оказывается давление, их помещают в карцер и подвергают дисциплинарным взысканиям по надуманным основаниям. Суд отказал им в удовлетворении ходатайства, поскольку они не привели доказательств, что необходимости в мере пресечения больше нет".

По его словам, обвиняемый Владимир Дворников заявил также, что голодает с середины декабря и пожаловался на побои, продемонстрировав гематомы, однако отказался назвать людей, избивших его.

"В связи с этим суд принял обращение к прокурору по надзору за местами лишения свободы, чтобы он проверил, в частности, обоснованность применения дисциплинарных взысканий и помещения обвиняемых в карцер, а также выяснил, откуда взялись гематомы, кто их причинил, когда и по какому поводу", - сказал О.Головков. Следующее заседание по делу назначено на 16 января.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.

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Харьков, Суд, Дело по теракту в Харькове, Теракт в Харькове 2015 года, Обвиняемые в теракте в Харькове.
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