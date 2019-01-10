Землетрясение в Румынии ощутили жители Одесской области

Новости Украины: Эпицентр землетрясения находился в Румынии, подземные толчки докотились до Одесской области.

9 января подземные толчки с эпицентром в сейсмоопасной зоне Вранча в Румынии дошли до Одесской области. Сейсмологи из Румынии и Молдовы предсказывают возможность более сильных толчков в регионе, передает "Южный курьер".

Институт физики Земли Румынии также зарегистрировал толчки меньшей силы в районе населенных пунктов Нехойю (37 км от эпицентра), Бузэу (48 км), Румнику-Сэрат (53 км), Одобешты (54 км), Ковасна (55 км). Более слабые отголоски землетрясения дошли до южной части Молдовы и Одесской области. Так, толчки силой до двух баллов ощущали в Арцизе, Болграде, Рени, Измаиле.

Ранее эксперты предупреждали, что на территории Западной Украины в любое время может произойти землетрясение мощностью 8-9 баллов по 12-балльной шкале Рихтера.

Напомним, в Румынии в октябре произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, подземные толчки также почувствовали в Украине, Молдове и Болгарии.