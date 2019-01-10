Скачать
Четверг, 10.01.2019
Цены на нефть рухнули после подорожания
Цены на нефть рухнули после подорожания
Итоги 9 января: украинские миротворцы в Мали и обращение Трампа к нации
Итоги 9 января: украинские миротворцы в Мали и обращение Трампа к нации
Костюк вышла в финал квалификации Australian Open
Костюк вышла в финал квалификации Australian Open
Старый Новый год 2019: традиции и обычаи 
Старый Новый год 2019: традиции и обычаи 

Землетрясение в Румынии ощутили жители Одесской области

Землетрясение в Румынии ощутили жители Одесской области
09:27 Сегодня Телеграф Южный курьер Фото: Южный курьер

Новости Украины: Эпицентр землетрясения находился в Румынии, подземные толчки докотились до Одесской области.

9 января подземные толчки с эпицентром в сейсмоопасной зоне Вранча в Румынии дошли до Одесской области. Сейсмологи из Румынии и Молдовы предсказывают возможность более сильных толчков в регионе, передает "Южный курьер".

Институт физики Земли Румынии также зарегистрировал толчки меньшей силы в районе населенных пунктов Нехойю (37 км от эпицентра), Бузэу (48 км), Румнику-Сэрат (53 км), Одобешты (54 км), Ковасна (55 км). Более слабые отголоски землетрясения дошли до южной части Молдовы и Одесской области. Так, толчки силой до двух баллов ощущали в Арцизе, Болграде, Рени, Измаиле.

Ранее эксперты предупреждали, что на территории Западной Украины в любое время может произойти землетрясение мощностью 8-9 баллов по 12-балльной шкале Рихтера.

Напомним, в Румынии в октябре произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, подземные толчки также почувствовали в Украине, Молдове и Болгарии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Землетрясение, Одесская область, Землетрясение в Румынии, Землетрясение в Одесской области.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Официальные курсы Национального банка Украины на 10 января
02 Затмение 2019: календарь лунных и солнечных затмений в 2019 году
03 Эксперты подсказали, какой чай очистит печень от токсинов
04 Голые Каменских и Потап спалились в одном бассейне
05 Ельченко объяснил решение Порошенко отправить ВСУ на Мали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега
Супрун предостерегла украинцев от Путина и холестерина
Супрун предостерегла украинцев от Путина и холестерина
Париж заявил о поддержке протестов &quot;желтых жилетов&quot; из-за рубежа
Париж заявил о поддержке "желтых жилетов" из-за рубежа
Рецепт дня: пирог &quot;Георгин&quot;
Рецепт дня: пирог "Георгин"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь