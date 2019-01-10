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В Николаевской области на скользкой дороге перевернулся автобус с пассажирами

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В Николаевской области на скользкой дороге перевернулся автобус с пассажирами
11:37 Сегодня Телеграф Фото: novosti-n.org

Новости Украины: Восемь пассажиров рейсового автобуса "Херсон-Одесса" травмировались в ДТП на Николаевщине.

В четверг примерно в 07:40 на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле с.Половинки Николаевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса Эталон сообщением "Херсон – Одесса", в котором находились 27 пассажиров.

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. Вследствие ДТП за медицинской помощью обратились восемь пассажиров в возрасте от 28-ми до 87-ми лет. Пока никто из пострадавших в больницы не доставлен", - сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

Сейчас на месте автоаварии работает следственно-оперативная группа Николаевского отделения полиции, следователи, спасатели и медики.

Гололед и снег: водителей предупреждают об осложнении погодных условий

Событие квалифицировано по признакам ч.1 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, в Днепре на Набережной Победы в среду, 9 января, автомобиль Honda въехал в фонарный столб.

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ДТП, Авария, Автобус, Происшествие, Херсон-Одесса.
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