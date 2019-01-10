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К поиску пропавшего в Карпатах туриста-лыжника задействовали вертолет Ми-8

К поиску пропавшего в Карпатах туриста-лыжника задействовали вертолет Ми-8
15:48 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Сотрудники спасательной службы привлекли вертолет Ми-8 к поиску пропавшего туриста-лыжника из Киева, которого ищут в районе горы Гемба на Закарпатье.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области сообщили, что для поиска пропавшего на Закарпатье в районе горы Гемба туриста привлечен вертолет МИ-8.

Сообщается, что спасатели осуществляют облет территории для обследования и установления места его пребывания.

Напомним, сотрудники ГСЧС до сих пор продолжают поиски пропавшего туриста-лыжника из Киева в районе горы Гемба в Межгорском районе Закарпатской области.

Известно, что 9 января родственники заблудившегося лыжника сообщили спасателям о том, что он вышел на телефонную связь и успел сообщил об их вероятном местонахождении.

Отмечается, что 6 января туристы, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гемба Межгорского района, из-за плохой видимости потеряли ориентиры и заблудились. Впоследствии спасатели нашли двух туристов, поиски еще одного продолжили в горах.

На протяжении последней ночи сотрудники спасательной службы проводили поисковую операцию в направлении указанных координат, но на данный момент, это не дало результатов.

В Карпатах нашли заблудившегося туриста-иностранца, еще одного ищут

В поисковой операции задействованы 39 спасателей и 7 единиц техники: горные поисково-спасательные отделения села Нижние Ворота, г. Мукачево, г. Рахова, г. Ужгорода, пгт Межгорье и специализированного центра быстрого реагирования г. Дрогобыча Львовской области. Также помогают профессионалам ГСЧС волонтеры, лесники и полиция.

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Закарпатье, Поиск, Пропал, Вертолет Ми-8, Турист-лыжник, Гора Гемба.
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