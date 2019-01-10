Скачать
Четверг, 10.01.2019
Захват украинских моряков: Россия отказалась выполнять требование ЕСПЧ
Захват украинских моряков: Россия отказалась выполнять требование ЕСПЧ
День в ООС: Оккупанты четыре раза обстреливали позиции ВСУ
День в ООС: Оккупанты четыре раза обстреливали позиции ВСУ
Биатлон. Результаты женского спринта 10.01.2019
Результаты женского спринта в Оберхофе
Когда правильно щедровать и посевать
Когда правильно щедровать и посевать

Нацсовет оштрафовал два киевских детских телеканала

Нацсовет оштрафовал два киевских детских телеканала
18:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины: Нацсовет оштрафовал два детских телеканала на более чем 38 тысяч.

Телеканалы ООО "Детское телевидение Украины" - "NIKI kids" и "NIKI junior", - которые осуществляют спутниковое вещание в г. Киеве, в связи с зафиксированными в их деятельности нарушениями законодательства должны уплатить штраф в размере 19 306,05 гривень.

Как сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, такое решение принято на заседании регулятора 10 января по результатам плановой выездной проверки обоих вещателей.

"Во время плановой проверки телеканалов "NIKI kids" и "NIKI junior", которая проводилась на основании результатов мониторинга вещания за 14 сентября 2018 года, Национальный совет выяснила, что в их эфире общий объем вещания национального аудиовизуального продукта составляет значительно меньше, чем того требует закон. А именно: телеканал "NIKI kids" транслировал соответствующий контент в объеме 1,5%, "NIKI junior" - 1,75%. Однако действующим законодательством Украины установлено, что его общая доля должна быть не менее 50%", - говорится в сообщении.

Также было зафиксировано, что оба телеканала не соблюдают условия лицензии в части программной концепции вещания. В частности, лицензиаты существенно уменьшили минимальную долю национального аудиовизуального продукта - телеканал "NIKI kids" до 22 минут в сутки, "NIKI junior" - до 25 минут. В то же время максимальное количество аудиовизуальной продукции иностранного производства в эфире обоих вещателей значительно увеличилось. Фактически на телеканале "NIKI kids" его доля составляла 23 ч. 39 мин. в сутки и 23 ч. 34 мин. в сутки - в эфире "NIKI junior". Согласно условиям лицензии общий объем национального аудиовизуального продукта и контента иностранного производства в эфире этих вещателей должен составлять одинаково по 12 часов суточного вещания.

"За нарушение части восьмой статьи 28 и части первой статьи 9 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" регулятор решил назначить телеканалам "NIKI kids" и "NIKI junior" штраф. Соответственно в тридцатидневный срок со дня уведомления о принятом решении они должны уплатить в Государственный бюджет Украины штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора, который составляет для обоих телеканалов по 19 306,05 грн", - информируют в Нацсовете.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Штраф, Нацсовет, NIKI kids, NIKI junior, Детское телевидение Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цены на нефть рухнули после подорожания
02 Перенос рабочих дней: сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
03 Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
04 Голые Каменских и Потап спалились в одном бассейне
05 Официальные курсы Национального банка Украины на 10 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега
Порошенко: Томос вернулся в Украину
Порошенко: Томос вернулся в Украину
Перенос рабочих дней: сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
Сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
Афиша интересных событий в Украине на 12-13 января
Афиша интересных событий в Украине на 12-13 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь