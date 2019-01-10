Нацсовет оштрафовал два киевских детских телеканала

Новости Украины: Нацсовет оштрафовал два детских телеканала на более чем 38 тысяч.

Телеканалы ООО "Детское телевидение Украины" - "NIKI kids" и "NIKI junior", - которые осуществляют спутниковое вещание в г. Киеве, в связи с зафиксированными в их деятельности нарушениями законодательства должны уплатить штраф в размере 19 306,05 гривень.

Как сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, такое решение принято на заседании регулятора 10 января по результатам плановой выездной проверки обоих вещателей.

"Во время плановой проверки телеканалов "NIKI kids" и "NIKI junior", которая проводилась на основании результатов мониторинга вещания за 14 сентября 2018 года, Национальный совет выяснила, что в их эфире общий объем вещания национального аудиовизуального продукта составляет значительно меньше, чем того требует закон. А именно: телеканал "NIKI kids" транслировал соответствующий контент в объеме 1,5%, "NIKI junior" - 1,75%. Однако действующим законодательством Украины установлено, что его общая доля должна быть не менее 50%", - говорится в сообщении.

Также было зафиксировано, что оба телеканала не соблюдают условия лицензии в части программной концепции вещания. В частности, лицензиаты существенно уменьшили минимальную долю национального аудиовизуального продукта - телеканал "NIKI kids" до 22 минут в сутки, "NIKI junior" - до 25 минут. В то же время максимальное количество аудиовизуальной продукции иностранного производства в эфире обоих вещателей значительно увеличилось. Фактически на телеканале "NIKI kids" его доля составляла 23 ч. 39 мин. в сутки и 23 ч. 34 мин. в сутки - в эфире "NIKI junior". Согласно условиям лицензии общий объем национального аудиовизуального продукта и контента иностранного производства в эфире этих вещателей должен составлять одинаково по 12 часов суточного вещания.

"За нарушение части восьмой статьи 28 и части первой статьи 9 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" регулятор решил назначить телеканалам "NIKI kids" и "NIKI junior" штраф. Соответственно в тридцатидневный срок со дня уведомления о принятом решении они должны уплатить в Государственный бюджет Украины штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора, который составляет для обоих телеканалов по 19 306,05 грн", - информируют в Нацсовете.