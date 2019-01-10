День в ООС: Оккупанты четыре раза обстреливали позиции ВСУ

Новости Украины: Боевики в четверг три раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС.

Незаконные вооруженные формирования с полуночи в четверг три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток, в период с 00.00 до 18.00, зафиксированы три случая нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск… в том числе один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. (…) В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00) пресс-центра на странице в Фейсбуке.

Противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Желтое на Луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе н.п. Водяное и Павлополь на Мариупольском направлении.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в пресс-центре.