Каток на всех дорогах: где перекрыты трассы и ограничено движения транспорта

Новости Украины: В "Укравтодоре" рассказал, где из-за снегопадов ограничено движение для грузовиков и пассажирского транспорта.

В "Укравтодоре" сообщили о состоянии автомобильных дорог в Украине по состоянии на утро 11 января. Об этом сообщает пресс-службу ведомства.

По состоянию на 6:00 часов местами небольшой снег в Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черновицкой областях. Толщина снежного покрова в сутки в указанных областях достигает от 1 до 12 см.

Службой автомобильных дорог в Запорожской области принято решение о введении временных ограничения движения для тяжеловесных и маршрутных транспортных средств с 20:00 часов 10 января на следующих участках а / д государственного значения:

Т-08-19 Бильмак - / М-14 / км 0 + 000 - км 51 + 015, в Бильмацком и Бердянском районах (участок города Бильмак - а/д М-14);

М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, км 574 + 086 - км 604 + 086, в Бердянском районе (участок села Осипенко - предел Донецкой области);

Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через город Кременчуг), км 604 + 223 - км 667 + 089, в Пологовском Бильмацькому, Розовском районах.

По состоянию на 5:00 часов 11 января завершаются работы по восстановлению проезда на вышеупомянутых участках Запорожской области.

Проезд на дорогах государственного значения, кроме вышеуказанных участков в Запорожской области, обеспечен.

За минувшие сутки подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области 7 раз привлекались для оказания помощи водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы или не могли проехать по скользким участкам дороги.

"Всего спасатели оказали помощь 30 лицам и освободили 12 единиц автотранспортной техники, среди которых: 1 автомобиль скорой медицинской помощи, 2 грузовых и 9 легковых автомобиля", - сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Для помощи водителям автомобилей, застрявшим на сложных участках дороги, привлекалось 7 единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, 10 января примерно в 07:40 на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле с.Половинки Николаевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса Эталон сообщением "Херсон – Одесса", в котором находились 27 пассажиров