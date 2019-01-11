В зоне ООС ранен украинский военный

Новости Украины: Боевики с полуночи осуществили два обстрела на Донецком направлении, ранен один украинский военный.

Незаконные вооруженные формирования в пятницу с начала суток осуществили два обстрела на Донецком направлении в зоне проведения операции объединенных сил, ранения получил один украинский военнослужащий, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 10.00 в районе проведения операции объединенных сил зафиксированы две вражеские вооруженные провокации, произошли они на Донецком направлении. (…) С начала суток один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения. Он был оперативно эвакуирован в военный госпиталь, ему оказана неотложная помощь", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Так, с 08.10 в течение 15 минут НВФ вели огонь из автоматических и ручных гранатометов в сторону защитников с.Водяное.

В 08.52 из оккупированного с.Пикузы противник открыл огонь из пулеметов крупного калибра в направлении н.п. Гнутово, этот обстрел длился около 40 минут.

В настоящее время ситуация остается полностью контролируемой украинским подразделениями. Военнослужащие Вооруженных сил Украины находятся готовы к любым действиям противника.