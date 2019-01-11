Школы и больницы Чернигова закрыты на карантин

В связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом власти Чернигова приняли решение ввести карантин в образовательных и лечебных учреждениях.
По сообщению пресс-службы Черниговского горсовета, решение было принято на заседании оперативного штаба по предотвращению заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе.
Начальник управления здравоохранения горсовета Владислав Кухар после совещания с врачами городских больниц и согласно приказу управления здравоохранения горсовета в Чернигове проведут комплекс ограничительных мероприятий.
«Прежде всего, это ограничение свободного доступа в стационарные отделения больниц для посетителей, некоторые из них будут перепрофилированы, где будут создаваться специальные палаты для больных и т.д.», - отметил он.
Владислав Кухар обратился к жителям Чернигова с призывом проводить профилактику, а также при появлении симптомов оставаться дома, не проводить самолечение и немедленно обратиться в больницу за медицинской помощью в связи с очень быстрым распространением заболеваний.
По его Кухара, в группе риска находятся дети, беременные и люди с похожими заболеваниями.
«Сейчас по городу 106 человек болеют пневмонией различной степени тяжести. Они находятся на стационарном лечении. В Чернигове уже зафиксированы два летальных исхода от пневмонии с осложнениями, которые произошли из-за позднего обращения за медицинской помощью», - добавил Кухар.
С 14 января обучение в школах Чернигова не возобновится и такое положение продлится на неопределенный период.
Согласно информации начальника управления образования Василия Билогуры, проводится ежедневное отслеживание заболеваемости детей в детских садах, в том числе проводятся мероприятия по профилактике. Детские сады не посещают 57,5% детей, 9,5% из них — в связи с болезнью. Школьники продолжают оставаться на каникулах при том, что учителя вышли на больничные. В связи с этим, Билогура рекомендовал продлить каникулы в школах Чернигова.
С начала эпидемического сезона гриппом и ОРВИ в Черниговской области заболели 30 тыс. 446 человек, в том числе 21 тыс 416 детей.
Ранее сообщалось, на Черниговщине с начале года погибли уже 4 человека от осложнений болезни. Школьникам продлили каникулы до 14 января в связи со сложившейся ситуации и недопущением карантина.