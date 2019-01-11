В Киеве не поделили дорогу такси и BMW (Видео)

В пятницу, 11 января, на площади Победы произошло ДТП с участием такси Uber Hyundai Accent и BMW. К счастью, обошлось без пострадавших. Авария случилась примерно в 00:45. Об этом Информатор сообщает с места происшествия. По словам водителя такси, он ехал по улице Дмитриевской в сторону Жилянской. Пересекая площадь Победы, ему на встречу двигалась BMW. Водитель «немца» выезжал с улицы Саксаганского и на площади не заметил, как ему на встречу едет Hyundai. Он нажал на педаль газа, думал что успеет проскочить, но «кореец» влетел ему в бок. От удара обе машины развернуло, их запчасти разлетелись по всей дороге. В такси была девушка-пассажир, она не пострадала. Движение по проспекту Победы в сторону станции метро Шулявская было ограничено и осуществлялось по правой стороне дороги. Оба водителя утверждали, что ехали на зеленый свет светофора. На месте происшествия работал полицейский патруль и следственно-оперативная группа. Они установят причины инцидента и определят виновника аварии.