В Кировоградской области ограничили движение автотранспорта

Из-за снегопадов, метелей и гололедицы на Кировоградщине ограничили движение всех видов транспорта на нескольких дорогах государственного значения.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
"В связи с резким осложнением погодным условиям (сильные снегопады, метели, гололедица), для предупреждения возникновения осложнений дорожного движения, с 15-00 час. 11.01.19 г., ограничено движение для всех видов транспорта на... дорогах государственного значения", - говорится в сообщении.
Ограничения введены на следующих участках:
Как сообщалось ранее, в связи со сложными погодными условиями (сильный снег, гололедица), с целью недопущения заторов в движении и обеспечение оперативной расчистки дорог от снега и снежных заносов также продлено ограничение движения для тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на а/д Н-24 Благовещенское – Николаев, км 43+580 – км 225+844 (от границы с Кировоградской областью до границы м. Николаев).