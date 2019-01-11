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Тука: Верните Крым и мы обеспечим его водой

Тука: Верните Крым и мы обеспечим его водой
21:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Тука заявил, что Украина готова поставлять питьевую воду в Крым, а не в федеральный округ РФ.

Украина готова поставлять питьевую воду в Автономную республику Крым, а не в федеральный округ РФ.

Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Мы готовы, мы открыты к поставке питьевой воды в Автономную республику Крым, а именно в АР Крым. То есть, верните нам Крым и мы обеспечим его водой. Другой возможности я не вижу" , - сказал Тука.

Оккупированный Крым все острее испытывает нехватку воды — в первую очередь, на севере. Водохранилища мелеют, реки пересыхают, происходит постепенное и необратимое засоление почв и истощение подземных вод.

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АР Крым, Питьевая вода, Георгий Тука, Оккупированный Крым.
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