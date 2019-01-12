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Укравтодор: Ограничено движение на дорогах в трех областях Украины
Укравтодор: Ограничено движение на дорогах в трех областях Украины
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Укравтодор: Ограничено движение на дорогах в трех областях Украины

Укравтодор: Ограничено движение на дорогах в трех областях Украины
03:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Из-за сложных погодных условий введены ограничения проезда по некоторым дорогам общего пользования в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях Украины.

Состоянием на 20.00 пятницы из-за сложных погодных условий введены ограничения проезда по некоторым дорогам общего пользования в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях Украины, сообщает Агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор".

На странице "Укравтодора" в Фейсбук отмечено, что в связи с резким осложнением погодных условий (сильные снегопады, метели, гололедица), "для предупреждения возникновения осложнений дорожного движения", ограничено движение для всех видов транспорта на таких дорогах государственного значения в Кировоградской обл.: с 15-00 пятницы. На М-13 Кропивницкий - Платоново, км 0 +000 - км 76 + 432 (от г.Кропивницкий к границе с Николаевской обл.).

С 15-00 ограничено движение для большегрузных транспортных средств на таких а/д:

1) М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, км 40 + 000 - км 72 + 088 (от г.Александрия до границы с Днепропетровской обл.);

2) Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, км 70 + 360 - км 153 + 196 (от г.Кропивницкий к границе с Николаевской областью);

3) Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, км 0 +000 - км 81 + 735 (от г.Кропивницкий к границе с Николаевской обл.).

В Николаевской области, в связи со сложными погодными условиями (сильный снег, гололедица), "с целью недопущения заторов в движении и обеспечения оперативного расчистки дорог от снега и снежных заносов" ограничено движение для большегрузных и маршрутных транспортных средств на таких дорогах: с 12-00 пятницы Н-24 Благовещенское - Николаев, км 43 580 - км 135 + 844 (от границы с Кировоградской обл. до г.Вознесенск).

Также с 15-00 пятницы на а/д: М-13 Кропивницкий - Платоново, км 76 + 432 - км 157 + 067 (от границы с Кировоградской обл. до границы с Одесской обл.);

С 19-00 на а/д Н-24 Благовещенское - Николаев, км 135 + 000 - км 225 + 844 (от г.Вознесенск до границ г.Николаев); для большегрузного транспорта на Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, км 153 + 196 - км 235 + 650 (от границы с Кировоградской обл. до границ г.Николаев).

"О снятии ограничений будет сообщено дополнительно", – сказано в сообщении.

Кроме того, в Патрульной полиции Полтавской обл. сообщили, что области временно ограничено движение тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на автодорогах Н-08, Н-31 и М-22.

Правоохранители обратились к водителям с просьбой воздержаться от поездок в указанных направлениях.

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Украина, Дороги, Укравтодор, Новости Украины, Ограничение проезда.
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