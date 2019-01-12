В Николаеве задержана ОПГ, которая ограбила Национальную лотерею

Новости Украины: Трое из фигурантов, братья, которые являются выходцами из Кавказского региона и их сообщник задержаны по месту проживания в Корабельном районе.

В пятницу правоохранители задержали банду преступников, которые со стрельбой совершили разбойное нападение на лотерейное заведение в Николаеве, сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"Трое из фигурантов, братья, которые являются выходцами из Кавказского региона и их сообщник задержаны по месту проживания в Корабельном районе", - говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу вечером.

В информации отмечается, что в квартирах братьев, один из которых летом вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление, полицейские нашли патроны, две гранаты и часть суммы денег, которая была отобрана у потерпевшего, а на чердаке - пистолет Макарова, со снаряженным магазином и патронами к нему.

"Известно, что в день нападения, предварительно все спланировав, они привлекли к делу своего знакомого таксиста с собственным транспортным средством, который исполнял роль водителя. После этого, закрыв лицо, направились в заведение Национальной лотереи именно в то время, когда директор должен был прийти за выручкой", – сказано в сообщении.

Во время нападения, мужчина отказался отдавать деньги, поэтому преступники открыли огонь. После совершения преступления, в ходе которого братья схватили сумку с около 200 тыс. грн, злоумышленники на такси сообщника скрылись.

Все фигуранты задержаны в порядке, предусмотренном УПК Украины. Действия злоумышленников квалифицируются сразу по нескольким статьям УК Украины (ч.3 ст.187 "Разбой", ч.2 ст.15 п.6 ч.2 ст.115 "Покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений" и ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Продолжается расследование уголовного производства. Все вещественные доказательства следователи изъяли вместе с оружием и боеприпасами. Проверяется причастность фигурантов к совершению других преступлений на территории региона.

Ранее, 6 января утром двое неизвестных открыли стрельбу из огнестрельного оружия в лотерейном заведении по ул. Космонавтов в Николаеве. В результате стрельбы ранения в ногу и ключицу получил директор заведения, который пришел забирать деньги из кассы. Было похищено около 200 тыс. грн. Раненый перенес хирургическое вмешательство. Сейчас его состояние расценивается врачами как удовлетворительное.

Для поисков нападающих в регионе была введена специальная полицейская операция "Сирена", однако им удалось скрыться.