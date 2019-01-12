Крыша рынка в оккупированной Макеевке рухнула людям на голову

Новости Украины: В оккупированной Макеевке обрушилась крыша торгового ряда.

В оккупированной Макеевке на «Красном рынке» обрушилась крыша торгового ряда. Пострадали трое людей.

Об этом Громадскому сообщили местные жители.

Очевидцы заявили, что крыша торгового ряда рухнула под тяжестью снега. У пострадавших ушибы головы, у некоторых — подозрения на перелом рук и ног.

На место прибыли спасатели и медики, а рынок перекрыли.

По словам местных жителей, прохожие лопатами помогали разбирать завалы и вытаскивать людей.

По данным Укргидрометцентра, в Донецкой области 11 января температура воздуха днем до -5 градусов мороза. В области еще следующие три дня будет идти снег.