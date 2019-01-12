Чиновник Минрегиона на Киевщине получил взятку от посредника

Новости Украины: Правоохранители Киевской области задокументировали факт получения взятке чиновником Министерства регионального развития.

Чиновник Министерство регионального развития Украины получил неправомерную выгоду в сумме 5000 долларов США через посредника.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

В сообщении указывается, что работники Следственного управления полиции Киевщины совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и прокуратуры области задокументировали противоправную деятельность 28-летнего чиновника Министерства регионального развития.

Правоохранители заявили, что еще в октябре 2018 года к начальнику отдела Минрегиона обратился субъект с просьбой предоставить ему разрешение на аренду помещения в столице.

"Так, в октябре прошлого года к начальнику одного из отдела Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обратился субъект хозяйственной деятельности по предоставлению ему разрешения на аренду помещения в столице", - сообщили в пресс-службе.

На что чиновник сообщил, чтобы решить быстро и положительно этот вопрос, который принимается соответствующей комиссией, нужно заплатить 5000 долларов США. Также он назначил дату и предоставил имя доверенного лица, которому нужно передать средства.

По факту получения неправомерной выгоды продолжается досудебное расследование.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.