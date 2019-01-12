Псевдогазовщики на Харьковщине обокрали пенсионерку на 18 тысяч

Новости Украины: В Харьковской области после визита псевдогазовщиков у пенсионерки пропали 18 тыс. грн.

В Балаклейском районе Харьковской области две мошенницы, которые назвались работницами газовой службы, похитили из квартиры 80-летней женщины сбережения в сумме 18 тыс. грн.

Как сообщает в субботу отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, посетительницы заверили пенсионерку, что будет проводится замена газовых плит.

"На кухне женщины начали "работать": описывать газовую плиту и рассказывать пенсионерке, как будет происходить замена. Хозяйка дома постоянно находилась на кухне с одной из "работниц", тем временем другая шарила по квартире. После визита мошенниц у старушки исчезли все сбережения в размере 18 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят мероприятия по розыску и задержанию мошенниц.