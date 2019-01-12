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Оккупанты обстреляли очередной беспилотник СММ ОБСЕ

Оккупанты обстреляли очередной беспилотник СММ ОБСЕ
13:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В Луганской области оккупанты обстреляли беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ.

В Луганской области оккупанты обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом в Facebook сообщает Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«По данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, который опубликован 11.01.2019 года, наблюдатели Миссии находились на восточной окраине города Попасная и с помощью собственного БПЛА наблюдали за снегоочистительными работами на автодороге Т-0504.

Неожиданно наблюдатели Миссии услышали шесть очередей из стрелкового оружия примерно в 1,5-2 км от того места, где они находились. По их оценке, выстрелы были осуществлены по БПЛА, который после этого потерял высоту. Команда Миссии, в свою очередь, не смогла восстановить управление аппаратом, что привело к его потере», - отмечается в сообщении.

По данным украинской стороны СЦКК, провокационные действия наемников вооруженных формирований Российской Федерации связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил.

Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия российско-оккупационных войск в отношении патрулей СММ ОБСЕ и квалифицирует их как грубое нарушение Минских договоренностей.

«Подобными вооруженными нападениями оккупанты пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на Луганском направлении», - подчеркивает украинская сторона СЦКК.

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ОБСЕ, Донбасс, ОРДЛО.
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