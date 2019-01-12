Спасенные в Турции украинские моряки уже в Украине

Новости Украины: Спасенные с потерпевшего крушение у берегов Турции судна украинские моряки вернулись на родину.

Украинские моряки, спасенные 7 января с потерпевшего крушение у берегов Турции судна, вернулись на родину.

Как передает корреспондент, моряки прибыли сегодня днем на самолете в международный аэропорт «Одесса».

В аэропорту моряков встречали родные, друзья, представители МИД и благотворительного фонда «Ассоль».

По словам вернувшихся, авария была ужасающей.

«Сейчас сложно даже припомнить, как конкретно все развивалось. Четко помню сильнейший шторм, как был подан сигнал «Тревога». Нас разломило надвое. Дальше – все оказались за бортом…», - рассказала член экипажа Татьяна Бутко.