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Спасенные в Турции украинские моряки уже в Украине

Спасенные в Турции украинские моряки уже в Украине
13:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Спасенные с потерпевшего крушение у берегов Турции судна украинские моряки вернулись на родину.

Украинские моряки, спасенные 7 января с потерпевшего крушение у берегов Турции судна, вернулись на родину.

Как передает корреспондент, моряки прибыли сегодня днем на самолете в международный аэропорт «Одесса».

В аэропорту моряков встречали родные, друзья, представители МИД и благотворительного фонда «Ассоль».

По словам вернувшихся, авария была ужасающей.

«Сейчас сложно даже припомнить, как конкретно все развивалось. Четко помню сильнейший шторм, как был подан сигнал «Тревога». Нас разломило надвое. Дальше – все оказались за бортом…», - рассказала член экипажа Татьяна Бутко.

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Украина, Турция, Моряки, Украинские моряки.
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