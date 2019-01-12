Спасатели объяснили причины взрыва в ТЦ Киева

Взрыв в киевском ТРЦ «Мармелад» произошел во время техобслуживания автоматизированных систем противопожарной защиты.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информацию о взрыве спасатели получили около 12.00.
По прибытии в ТРЦ сотрудники пожарно-спасательного подразделения установили, что в общем коридоре технических помещений на 4-м этаже здания во время технического обслуживания автоматизированных систем противопожарной защиты объекта произошел взрыв аэрозольного тестера. В результате взрыва пожар не последовал.
Персонал и посетители самостоятельно вышли на безопасное расстояние до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Как сообщалось, сегодня, 12 января, в полиции сообщили, что в Соломенском районе столицы в торгово-развлекательном центре прогремел взрыв.
Согласно предварительной информации, взрыв произошел во время проведения ремонтных работ.
По словам свидетелей, один из мужчин при попытке проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении, зажег дымовую шашку, которая и взорвалась у него в руке. Пострадавший госпитализирован.