Спасатели объяснили причины взрыва в ТЦ Киева

Новости Украины: Взрыв в киевском ТРЦ произошел во время техобслуживания систем противопожарной защиты.

Взрыв в киевском ТРЦ «Мармелад» произошел во время техобслуживания автоматизированных систем противопожарной защиты.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информацию о взрыве спасатели получили около 12.00.

По прибытии в ТРЦ сотрудники пожарно-спасательного подразделения установили, что в общем коридоре технических помещений на 4-м этаже здания во время технического обслуживания автоматизированных систем противопожарной защиты объекта произошел взрыв аэрозольного тестера. В результате взрыва пожар не последовал.

Персонал и посетители самостоятельно вышли на безопасное расстояние до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Как сообщалось, сегодня, 12 января, в полиции сообщили, что в Соломенском районе столицы в торгово-развлекательном центре прогремел взрыв.

Согласно предварительной информации, взрыв произошел во время проведения ремонтных работ.

По словам свидетелей, один из мужчин при попытке проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении, зажег дымовую шашку, которая и взорвалась у него в руке. Пострадавший госпитализирован.