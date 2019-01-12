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Суббота, 12.01.2019

В Днепре снегоуборочная машина попала в ДТП (Видео)

Авария случилась на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого с улицей Михаила Грушевского. Пострадал один человек. В Днепре на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого с улицей Михаила Грушевского в субботу, 12 января, снегоуборочная машина столкнулась с автомобилями Chevrolet и Mitsubishi. Об этом пишет Информатор. Предварительно известно, что Chevrolet и Mitsubishi ехали по проспекту Яворницкого в сторону Баррикадной, когда со стороны улицы Вячеслава Липинского двигалась снегоуборочная машина Ford. Водители авто утверждают, что коммунальщики выехали на перекресток на свой красный сигнал светофора, из-за чего и произошло столкновение. В то же время водитель спецтехники сообщает, что двигался на зеленый сигнал светофора. На место аварии вызвали скорую помощь, поскольку водитель Mitsubishi получил травмы.
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16:07 Сегодня Телеграф
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