День в зоне ООС: боевики два раза нарушили "режим тишины"

Новости Украины: Незаконные вооруженные формирования в субботу два раза нарушили "режим тишины" в районе проведения операции Объединенных сил.

В течение текущих суток, с 00.00 до 18.00 субботы, зафиксировано два случая нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск на Донбассе. Никто из украинских военных не пострадал, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Противник открывал огонь из БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вильный на Попаснянском направлении. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении в сети Фейсбук.

Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, отмечают в пресс-центре.

Как сообщалось, в оккупированной Горловке в очереди на пересечение линии разграничения скончались трое гражданских лиц.

В Луганской области оккупанты обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.