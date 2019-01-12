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В Ивано-Франковской области отчим до смерти избил младенца

В Ивано-Франковской области отчим до смерти избил младенца
22:52 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины: Пятимесячная девочка умерла от травм, нанесенных 26-летним отчимом, в Ивано-Франковской области.

Сообщение о том, что в Перегинскую больницу автомобилем "скорой помощи" доставили маленького ребенка без признаков жизни, поступило в полицию вчера, 11 января около 12:00. По словам матери девочки, медиков вызвали после того, как ребенку утром стало плохо и самочувствие ребенка резко ухудшилось. Врачи пытались спасти младенца, впрочем их усилия были напрасными. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в области.

В дальнейшем во время выяснения сотрудниками полиции обстоятельств происшествия оказалось, что ребенок получил телесные повреждения, которые впоследствии привели к его смерти, еще около 3:00 ночи.

"Местного жителя разозлил плач младшего ребенка его 24-летней сожительницы, которая с этим младенцем и еще одной 3-летней дочерью осенью переехала к нему из Закарпатья. Мужчина подошел к коляске, где лежало дитя, и несколько раз ударил маленькую девочку по голове. По заключению медиков, ребенок погиб от полученных травм головного мозга", - сообщили в полиции.

Во Львовской области во время пожара погиб младенец

26-летнего жителя Рожнятовского района задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

За причинение смертельных телесных повреждений ребенку подозреваемому грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

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Полиция, Убийство, Ивано-Франковская область, Происшествия.
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