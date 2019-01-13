Скачать
Воскресенье, 13.01.2019
Македония ждет от Греции шагов по окончательному урегулированию многолетнего спора
Македония ждет от Греции шагов по окончательному урегулированию многолетнего спора
Трамп: Демократы могут закончить &quot;шатдаун&quot; за 15 минут
Трамп: Демократы могут закончить "шатдаун" за 15 минут
Фенербахче хочет подписать Коноплянку
Фенербахче хочет подписать Коноплянку
Принцесса Монако опровергла слухи о расставании с Дмитрием Рассамом
Принцесса Монако опровергла слухи о расставании с Дмитрием Рассамом

Автобус "Киев-Москва" перевернулся на Черниговщине

Смотрите фото (4)
Автобус &quot;Киев-Москва&quot; перевернулся на Черниговщине
00:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Черниговской области перевернулся автобус "Киев-Москва", есть пострадавший.

В Черниговской области в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи одного из сел Козелецкого района пассажирский автобус сообщением "Киев-Москва" с 17 пассажирами на борту перевернулся на бок, один из пассажиров пострадал, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство легло на правый бок. Пострадала одна женщина-пассажир, которая доставлена в Козелецкую районную больницу. Угрозы ее жизни нет. Впоследствии за медицинской помощью обратилось еще двое пассажиров", - рассказали в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Козелецкого отделения полиции.

Напомним, в Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля погибли три человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

ДТП, Полиция, Автобус, Киев-Москва.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В СБУ объяснили, почему вызвали Гриценко на допрос
02 "Согласие на секс": Супрун объяснила действие новых поправок в Уголовный кодекс
03 Наев: Россия планирует создать сухопутный коридор в оккупированный Крым
04 Влад Яма поделился снимками с романтического путешествия с женой
05 НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот
НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот
Взрыв в центре Парижа: среди пострадавших - украинец
Взрыв в Париже: среди пострадавших - украинец
ПриватБанк приостановит операции с картами
ПриватБанк приостановит операции с картами
Медики рассказали, как правильно принимать пищу после тренировок
Медики рассказали, как правильно принимать пищу после тренировок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь