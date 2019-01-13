Автобус "Киев-Москва" перевернулся на Черниговщине

Новости Украины: В Черниговской области перевернулся автобус "Киев-Москва", есть пострадавший.

В Черниговской области в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи одного из сел Козелецкого района пассажирский автобус сообщением "Киев-Москва" с 17 пассажирами на борту перевернулся на бок, один из пассажиров пострадал, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство легло на правый бок. Пострадала одна женщина-пассажир, которая доставлена в Козелецкую районную больницу. Угрозы ее жизни нет. Впоследствии за медицинской помощью обратилось еще двое пассажиров", - рассказали в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Козелецкого отделения полиции.

Напомним, в Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля погибли три человека.