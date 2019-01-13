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Авария на ТЭЦ на Львовщине: 30-ти тысячный город остался без тепла

Авария на ТЭЦ на Львовщине: 30-ти тысячный город остался без тепла
00:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: На Львовщине из-за аварии без горячей воды и тепла остался целый город.

Город Новый Роздол на Львовщине осталось без горячей воды и тепла из-за аварии на местной ТЭЦ.

Об этом сообщил "Розділля ТВ".

"По предварительной информации, произошел мощный гидроудар, в результате чего порвало водопровод горячего водоснабжения. Сейчас силами работников Новораздольской ТЭЦ аварию пытаются ликвидировать", - отмечено в информации.

Как сообщил этот же сайт позже, Новороздольская ТЭЦ готова возобновить работу в штатном режиме. По словам городского головы Андрея Мелешка, на теплоцентрали будут запускать циркуляционные насосы и восстанавливать подачу теплоносителя.

Позже этот же сайт сообщил, что ТЭЦ готова возобновить работу в штатном режиме.

Это же подтвердили и в Львовской облгосадминистрации.

"Уже два часа работники восстанавливают теплоснабжение, обходя сломанное оборудование, и задействуют резервные механизмы. Отключенными остаются 12 домов, однако ситуация контролируемая, а прорывы по городу ликвидируются", – отметил директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Назарий Романчук.

Он добавил, что Новороздольская ТЭЦ готова возобновить подачу тепла в город.

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Львовская область, Авария, ТЭЦ, Новый Роздол.
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