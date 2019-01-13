В Сумах на взятке попалась начальница одного из подразделений ГФС

Новости Украины: В Сумах на взятке "погорела" чиновница из фискальной службы.

Начальницу одного из структурных подразделений Главного управления ГФС в Сумской области разоблачили в получении неправомерной выгоды в 90 тысяч грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на получении неправомерной выгоды начальницу одного из структурных подразделений Главного управления ГФС в Сумской области", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что начальница отдела регионального управления аудита требовала девяносто тысяч гривен от частного предпринимателя за уменьшение штрафных санкций, начисленных по результатам плановой проверки.

Правоохранители задержали злоумышленницу в Сумах во время получения всей суммы взятки.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УКУ, решается вопрос о сообщение чиновнице о подозрении. Продолжаются следственные действия.