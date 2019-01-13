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На Прикарпатье произошел масштабный пожар на химзаводе

На Прикарпатье произошел масштабный пожар на химзаводе
07:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Ивано-Франковской области в городе Калуш вечером 12 января 2019 произошел пожар на заводе ООО "Карпатнефтехим".

В городе Калуш Ивано-Франковской области произошел пожар на заводе "Карпатнефтехим", к тушению привлечении 90 спасателей. Как сообщила пресс-секретарь управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина, сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 21:08.

"В настоящее время происходит факельное горение пирогаза. Подразделения УГСЧС в области с помощью лафетных стволов осуществляют охлаждение соседних зданий", — сообщила она.

От ГСЧС в области привлечено 18 единиц техники и около 90 человек личного состава. В комментарии изданию "Викна" городской председатель Калуша Игорь Матвийчук подтвердил пожар на ООО Карпатнефтехим. По предварительным данным загорелось топливо, выбросов опасных веществ в атмосферу нет. Пострадавших от пожара нет.

По состоянию на 23:48 пожар на заводе "Карпатнефтехим" локализован. Как сообщает местное издание "Курс" со ссылкой на соцсети, горела установка по производству олефинов, которая была введена в эксплуатацию в октябре 2005 года.

Во Львовской области во время пожара погиб младенец

"Карпатнефтехим" производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и тому подобное. Завод был остановлен в сентябре 2012 года в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции, и возобновил работу в 2017 году.

Напомним, в городе Деражня Хмельницкой области в результате пожара в частном жилом доме погибли трое людей.

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Пожар, Калуш, ГСЧС, Карпатнефтехи.
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