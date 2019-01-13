Скачать
Воскресенье, 13.01.2019
Порошенко: Без народной поддержки создать ПЦУ было невозможно
Порошенко: Без народной поддержки создать ПЦУ было невозможно
Мэй: Отказ парламента от Brexit станет нарушением демократии
Мэй: Отказ парламента от Brexit станет нарушением демократии
Биатлон. Результаты женской эстафеты в Оберхофе 13.01.2019
Результаты женской эстафеты в Оберхофе
Старый Новый год 2019: душевные поздравления в прозе
Старый Новый год 2019: душевные поздравления в прозе

Боевики обстреляли украинских военных под Красногоровкой

Боевики обстреляли украинских военных под Красногоровкой
14:41 Сегодня Телеграф Минобороны

Новости Украины: За прошедшие сутки, 12 января, российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских военных в районе проведения ООС, потерь нет.

В зоне ООС с начала воскресенья зафиксировали один случай нарушения режима тишины: в районе Красногоровки оккупанты обстреляли украинских военных из стрелкового оружия.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в воскресенье, сообщается на сайте оборонного ведомства.

"С начала этих суток по состоянию на 12.00 зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. Враг применил стрелковое оружие в районе Красногоровки", - сказал Гуцуляк.

Он также отметил, что обстановка в районе операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей является контролируемой.

Ситуация на Донбассе: оккупанты трижды открывали огонь

Гуцуляк напомнил, что накануне, 12 января, российско-оккупационные войска продолжали нарушать режим тишины. Всего были зафиксированы три прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Украинские военные из состава Объединенных сил подавляли вражескую активность очередными огневыми средствами, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава.

Потерь в результате боевых действий в составе подразделений Объединенных сил за прошлые сутки нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Военные, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Старый Новый год 2019: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь
02 Гороскоп на сегодня, 13 января 2019: все знаки Зодиака
03 Щедрый вечер и праздник Меланки: как отмечается 13 января 2019
04 В СБУ объяснили, почему вызвали Гриценко на допрос
05 "Согласие на секс": Супрун объяснила действие новых поправок в Уголовный кодекс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в Украине изменится: морозы утихнут, но метели не уйдут
Синоптики дали прогноз погоды на Старый Новый год
Масштабный пожар в Калуше ликвидирован, полиция открыла производство
Пожар в Калуше ликвидирован, полиция открыла производство
В Париже во время протестов &quot;желтых жилетов&quot; произошли стычки с полицией, сотни задержанных
Протесты "желтых жилетов" во Франции: сотни задержанных
Щедрый вечер и праздник Меланки: как отмечается 13 января 2019
Щедрый вечер и праздник Меланки: как отмечается 13 января 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь