Боевики обстреляли украинских военных под Красногоровкой

Новости Украины: За прошедшие сутки, 12 января, российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских военных в районе проведения ООС, потерь нет.

В зоне ООС с начала воскресенья зафиксировали один случай нарушения режима тишины: в районе Красногоровки оккупанты обстреляли украинских военных из стрелкового оружия.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в воскресенье, сообщается на сайте оборонного ведомства.

"С начала этих суток по состоянию на 12.00 зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. Враг применил стрелковое оружие в районе Красногоровки", - сказал Гуцуляк.

Он также отметил, что обстановка в районе операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей является контролируемой.

Гуцуляк напомнил, что накануне, 12 января, российско-оккупационные войска продолжали нарушать режим тишины. Всего были зафиксированы три прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Украинские военные из состава Объединенных сил подавляли вражескую активность очередными огневыми средствами, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава.

Потерь в результате боевых действий в составе подразделений Объединенных сил за прошлые сутки нет.