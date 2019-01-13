В Кривом Роге мужчина выстрелил из винтовки в сотрудника полиции

Новости Украины: В Кривом Роге мужчина в ночь на 13 января открыл стрельбу из винтовки в сотрудников полиции, которые прибыли по вызову домашнее насилие.

В Кривом Роге Днепропетровской области полицейский применил огнестрельное оружие для задержания злоумышленника, открывшего стрельбу из винтовки. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Во время выезда по вызову "домашнее насилие" нарушитель произвел один выстрел в сотрудников патрульной полиции. Согласно закону полицейский принял решение о применении табельного оружия ", - говорится в сообщении.

В частности, как отметили в полиции, вызов к ним поступил 13 января около двух ночи. Женщина сообщила, что муж выгнал ее из квартиры и не пускает обратно. Также она сказала, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, имеет оружие и вместе с ним в доме остался 11-летний сын.

"Когда полицейские прибыли по вызову, мужчина вышел на лестничную площадку с винтовкой и выстрелил. Чтобы задержать нарушителя, полицейский применил табельное оружие. В результате злоумышленник получил телесные повреждения и был доставлен в больницу ", - сообщили в полиции.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С места происшествия изъяли винтовку, из которой стрелял подозреваемый, и гильзу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).